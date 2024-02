Lillebonne. PS5, Nes, Mega Drive… Des consoles sont en libre accès à la mairie

"Appuie, appuie… Voilà !" Devant l'écran géant dédié au tournoi de Mario Kart, à l'hôtel de ville de Lillebonne, un quadragénaire encourage sa fille. "Je suis supporter, coach mais aussi joueur ! Je dois être le doyen du tournoi", sourit ce papa, qui participe à la Semaine du jeu vidéo. Jusqu'au vendredi 1er mars, une trentaine de consoles sont en libre accès dans la rue couverte de la mairie.

De la Méga Drive à la PS5

PS5, PS4, XBox 360, Game Cube, Nes, Mega Drive, Master System… Toutes les générations de machines sont représentées. "Cela permet aux jeunes de tester les dernières consoles mais aussi de découvrir les jeux auxquels jouaient leurs parents. C'est tout l'intérêt de cette manifestation, on travaille la parentalité, les liens entre les générations", détaille Sébastien Darreau, responsable du service enfance jeunesse à la mairie de Lillebonne, qui organise l'événement en partenariat avec la maison des jeunes et de la culture de la ville.

Des tournois sont organisés chaque jour sur grand écran.

En cette année olympique, six postes permettent de tester des jeux en lien avec le sport. "Ce n'est pas simple de se souvenir de toutes les touches, mais il y a un côté nostalgique sympa", remarque un trentenaire, en pleine course contre son beau-frère dans Sonic et les Jeux Olympiques, à tester sur Wii.

Des tournois sont organisés chaque jour à 14 heures.

Semaine du jeu vidéo à l'hôtel de ville de Lillebonne, jusqu'au vendredi 1er mars inclus. Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Gratuit.