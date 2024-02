Rouen. La boutique mère de l'enseigne Paul Marius va bientôt déménager rue Saint-Romain

L'annonce est tombée mardi 27 février par voie de communiqué. La maison mère de l'enseigne Paul Marius, spécialisée dans la maroquinerie, quittera l'Hôtel des Carmes de Rouen pour s'installer au 38 rue Saint-Romain samedi 2 mars.

Un lieu de près de 200m2

Les mêmes équipes et les créations seront conservées dans ce nouveau lieu de 200m2 qui sera composé "d'un grand espace de vente plus spacieux et lumineux". Prochainement, en complément de la boutique, "chaque visiteur pourra s'y installer confortablement pour déguster un café, profiter d'une belle terrasse intérieure", tout en admirant les nouvelles créations de maroquinerie et des expositions d'artistes locaux. "Un grand espace ouvrira à l'étage au sein duquel une rétrospective de l'aventure Paul Marius y sera exposée". L'objectif : offrir une expérience d'immersion totale dans l'univers de la marque.

Un atelier de réparation ouvrira bientôt

La boutique située au 33 place des Carmes à côté du magasin de décoration d'intérieur MOA, accueillera prochainement un atelier dédié à la réparation des pièces Paul Marius. Il ne sera plus possible d'acheter des pièces. Une nouveauté qui s'inscrit dans une démarche éco-responsable et durable. Quant à l'Hôtel des Carmes, il redeviendra cet été, "un Hôtel de charme haut de gamme".