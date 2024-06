Restaurant. Chez Marion, du sarrasin dans les assiettes

Jour de pluie, au Havre… Pour trouver un peu de chaleur, je m'attable Chez Marion, la crêperie située à deux pas de l'Espace Coty. Ici, on sert des galettes de sarrasin et des crêpes de froment, confectionnées à la vue des clients. "Je voulais une cuisine ouverte, car je n'ai rien à cacher et que je voulais parler avec les gens", confie Marion Dezothez, la souriante crêpière. Voilà huit ans que cette Rennaise a ouvert son affaire.

Six kilos de beurre par semaine !

Je choisis la formule Prestige à 18€, valable le midi, en semaine. J'ai le choix entre les galettes traditionnelles, comme la complète (jambon, œuf, fromage) et des spécialités, comme la Popeye à base d'épinards, la Normande (camembert, miel, pommes et crème) ou encore la Forestière, aux champignons. Mais en tant que Bretonne d'origine, c'est évidemment la complète à l'andouille de Guéméné qui me tape dans l'œil. Dans cette formule, la galette - ou plutôt "crêpe de blé noir", comme on dit chez moi sur la pointe du Finistère - est servie avec un peu de salade, pour me donner bonne conscience. "La pâte est faite avec de la farine de blé noir de Bretagne Indication Géographie Protégée", précise Marion, qui se fournit à Réguiny, dans le Morbihan. Quant au beurre (salé, bien sûr), il est livré par une ferme locale. "J'en écoule 6kg par semaine !", sourit la patronne.

Une bonne galette à l'andouille de Guéméné.

Pour arroser ma galette, j'opte pour une bolée de cidre brut, comprise dans la formule, tout comme la crêpe dessert. Je fais dans la simplicité avec une classique : une chocolat-noix de coco. Les plus gourmands se laisseront tenter par les spécialités (hors formule) comme la Belle Hélène, inspirée du célèbre dessert, ou la Bretonne, à base… de kouign aman ! Pour les plus casaniers d'entre nous, Chez Marion propose aussi crêpes et galettes à emporter, cuisinées ou prêtes à garnir.

Pratique. Chez Marion, 41 rue Lord Kitchener au Havre. Ouvert le midi, du mardi au samedi et le vendredi et samedi soir. Tél. 02 35 49 95 57. Soirées à thème une fois par mois.