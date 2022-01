La Grâce de Dieu désenclavée

Le quartier de la Grâce de Dieu se désenclave grâce à la mise en place d'un nouvel axe routier qui reliera Caen, Ifs et Fleury-sur-Orne. Payée par l'agglomération caennaise et les services de l'État, cette route, dont l'inauguration a eu lieu lundi 19 octobre, va permettre aux conducteurs d'entrer et sortir de Caen sans perdre trop de temps. Auparavant, ils étaient obligés de faire un détour par l'avenue d'Harcourt. Un axe qui demeurait trop souvent embouteillé. Mais les instigateurs du projet espèrent aussi poser les bases d'une circulation fluide en attendant la construction de l'Ikea à Fleury-sur-Orne.



