Caen. Visites nocturnes de l'Abbaye aux Dames :  j'ai découvert ses secrets les mieux cachés

La nuit est tombée sur Caen. Toute la ville s'apprête à s'endormir. Toute ? Non ! Un petit groupe d'irréductibles visiteurs, chaudement couverts et munis de lampes puissantes, part à la découverte des secrets de l'Abbaye aux Dames. La vingtaine de visiteurs se masse autour du guide, Philippe Laroche. La visite peut commencer. "La visite nocturne permet d'avoir un autre regard sur l'architecture, l'histoire de l'abbaye, introduit-il. On voit les petits détails, devant lesquels on passerait sans les remarquer en plein jour."

Des endroits insoupçonnés

La première partie est consacrée à la visite de l'ancien couvent, où siège désormais la Région. Tout le rez-de-chaussée où vivaient autrefois les religieuses est exploré : anciennes cuisines, réfectoires, salles d'eau, etc. Mais la partie la plus insolite est devant nous. Je passe dans un petit couloir, descends une volée de marches… et débouche sur les cachots ! "Bien sûr, ce n'est pas les religieuses qui y étaient enfermées", plaisante le guide. Le monument a servi après la révolution en tant que caserne militaire, puis hôpital, et a accueilli des orphelins de Caen. "Ce sont donc les militaires ou enfants pas sages qui y étaient mis à l'isolement."

Grâce à la lampe torche, je peux lire les inscriptions des anciens écoliers. Ensuite, direction l'église abbatiale. De nuit, elle change véritablement de visage. La descente dans la crypte prend des airs de descente aux enfers. C'est assez effrayant de descendre dans le noir total, dans un ancien tombeau… Une fois remonté, passage devant le tombeau de la reine Mathilde, reine d'Angleterre et femme de Guillaume le Conquérant : "C'est ma partie préférée, c'est un personnage tellement important. Cette femme est extraordinaire et a eu un rôle crucial dans notre histoire", développe Philippe Laroche. Dans l'obscurité, grâce à nos lampes, j'aperçois les moindres détails, notamment un élément insolite, celui que le guide appelle “l'éléphant normand”, emblème des sculptures !

Cela fait 34 ans que Philippe Laroche est guide ici. “J'ai gravé mon nom dans la tour avec ma date d'arrivée, 1990, et je marquerai celle de mon départ ! Je travaille pour ma postérité”, sourit-il. Le guide est d'ailleurs lié à ce lieu d'une manière particulière. "Le jour où j'ai annoncé à mon père que j'avais été embauché, il m'a avoué ce qu'il n'avait jamais osé me dire : c'est ici qu'il a été abandonné enfant, et adopté par les religieuses de l'Abbaye aux Dames." Les visites nocturnes reprennent en octobre. En attendant, des visites théâtrales et autres spectacles sont organisés dans ce lieu incontournable de Caen.