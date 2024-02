Seine-Maritime. Près de 415 personnes réunies en soutien au peuple ukrainien

A Rouen comme au Havre, près de 415 personnes se sont rassemblées samedi 24 février, aux hôtels de ville rouennais et havrais pour montrer leur soutien aux Ukrainiens, touchés par une guerre qui fait rage. Selon la préfecture de Seine-Maritime, 320 personnes se sont réunies à Rouen et 95 au Havre. "Il s'agit d'appeler l'Europe à fournir à l'Ukraine les moyens militaires nécessaires pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible et d'agir également par la voie diplomatique", a expliqué Nicolas Plantrou, président de l'association Solidarités Ukraine Normandie. Au Havre, le rassemblement a été organisé par le collectif Urgence Ukraine "à l'occasion du 2e anniversaire de l'invasion russe dans ce pays".