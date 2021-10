Seine: une drague repêche une bombe

Le CROSS de Jobourg a immédiatement alerté le centre d'opérations de la marine nationale (COM) de Cherbourg.



Le « Breughel » est une drague de 120 mètres de long avec 20 membres d'équipage. Cette drague était alors en travail à 3 nautiques (5,5 km) au sud ouest du Havre dans le chenal d'accès de Rouen. L'engin remonté est de forme cylindrique de 50 centimètres de long.



La drague a été éloignée de sa zone de travail et le COM a mis en place un rayon de sécurité de 1 000 mètres interdit à la navigation autour du navire. La vedette « Pavois » de la gendarmerie maritime du Havre a été envoyée sur zone pour assurer la sécurité autour du navire.



Une équipe composée de trois plongeurs démineurs de la marine nationale a été treuillée à bord de la drague par l'hélicoptère Dauphin de la marine nationale basé à Maupertus. Cette équipe a procédé au diagnostic de l'engin qui s'est avéré être un boulet de canon. Il ne présente aucun danger.



Les plongeurs démineurs l'ont désengagé puis immergé dans une zone de dépôt de munitions. Il sera traité ultérieurement lors d'une mission du GPD.

Source : Préfecture Maritime de la Manche et de la mer du Nord