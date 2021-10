L'entreprise : Ondelio traque les mauvaises ondes

Téléphones portables ou sans fil, wifi, micro-ondes, plaques à induction : tous ces appareils ont un point commun, ils émettent des ondes électromagnétiques. Depuis peu, à Rouen, Ondelio en a fait son fonds de commerce.



Voile et peinture de protection

Dirigée par Jérôme Andreu et Thibault Castan, la petite entreprise née en région parisienne propose aux collectivités, entreprises et particuliers, un diagnostic et des solutions pour limiter l’exposition aux ondes. “En France, nous sommes très peu sur le créneau”, révèlent les deux jeunes entrepreneurs. Leurs services se décomposent en trois étapes : l’audit, la mesure et la remise d’un rapport et de préconisations. Ces dernières pourront aller du déplacement d’un émetteur wifi, situé près d’un lit, par exemple, à la pose d’une peinture ou d’un voilage anti-ondes. Prix de l’étude pour un particulier : de149 à 249 €. Alors que des études scientifiques estiment que l’exposition ne devrait pas dépasser 0,6 volt par mètre, en France, elle peut atteindre 60 V/m. “Nous sommes l’un des pays les plus laxistes”, constate Jérôme Andreu.



Pratique. Ondelio : 9 rue Georges Braque. Tél. 02 35 61 22 22. Internet : www.ondelio.com