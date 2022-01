TGV : Caen bientôt à 1h30 de Paris

Ce souhait devrait être exhaussé dans quelques années puisque jeudi 15 octobre s'est tenu à Mantes (Yvelines) le premier comité de pilotage de la ligne à Grande Vitesse Paris-Normandie. Jean-Pierre Duport, Préfet et Conseiller d'Etat a présenté les objectifs et le calendrier. Laurent Beauvais, président de région Basse-Normandie, s'est dit satisfait à l'issu de ce premier rendez-vous. 'On ne parle plus de tracé nord du TGV, un tracé qui condamnait définitivement la Basse-Normandie”, rappelle t-il. Pour l'élu, 'l'installation aujourd'hui du comité de pilotage de la ligne Grande Vitesse Paris-Normandie est une première réponse aux attentes des bas-normands qui réclament d'être intégrés à la carte TGV française.” Et de poursuivre : 'C'est une première étape, fondatrice, qui doit relancer la mobilisation”. Le comité de pilotage se réunira à nouveau le mardi 22 décembre



