Normandie. Les voitures sans-permis ont la cote

Il est parfois rageant d'être coincé derrière une voiture sans-permis, en agglomération ou sur une départementale. Ces véhicules avancent à 45 km/h maximum. Il est possible d'avoir l'impression d'en voir de plus en plus sur les routes. C'est même avéré. Entre 2022 et 2023, les ventes ont augmenté de 18% en France, et dans une même mesure en Normandie. "C'est un marché qui croit car il répond à au moins deux problématiques", explique Emmanuel Dupré la Tour, le responsable territorial Normandie de Mobilians, le syndicat des chefs d'entreprises de l'automobile et de la mobilité.

Le successeur de la mobylette

Les voitures sans permis permettent aux conducteurs qui ont perdu le leur de pouvoir continuer de se déplacer. "Ça vient remplacer ce qu'on avait traditionnellement connu : la mobylette", assure Emmanuel Dupré la Tour. Il ajoute : "un véhicule sans permis, on peut le conduire à partir de 14 ans. Dans nos régions où il peut y avoir des conditions météo qui ne sont pas toujours favorables pour se déplacer en deux-roues, cela permet d'avoir un véhicule." En plus avec les quatre roues et le toit, il y a un peu plus de sécurité par rapport à un scooter. Le véhicule est souvent garé dans les centres-villes et notamment devant les lycées.