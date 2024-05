80e D-Day. Trois cents musiciens attendus à Saint-James pour un festival de musique militaire

Des cuivres, des tambours, mais aussi des claviers seront présents en nombre à Saint-James dans le Sud Manche, du 7 au 9 juin. Un festival international de musique militaire, le Tattoo de la Liberté, va prendre ses quartiers dans la commune. Six pays seront représentés, entre 250 et 300 musiciens, issus des forces armées. Ce festival est sous le patronage du ministre des armées, mais aussi d'Helen Patton, la petite fille du célèbre général américain.

Pour tous les goûts

Si de la musique martiale sera jouée, d'autres styles seront aussi à l'honneur. "Ce sera plus des galas dynamiques ou d'un seul coup on va avoir des musiciens qui vont faire des figures géométriques, on va avoir des musiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on attend. Dans l'esprit de chacun, la musique militaire est très carrée… Là justement, ils vont montrer jusqu'où ils peuvent aller dans les différents styles", explique Christophe Demaere, l'un des organisateurs. Pour lui, organiser ce festival lors du 80e anniversaire du DDay est une manière de faire vivre le devoir de mémoire.

Il y aura trois représentations, le 7 et le 8 à 20h30 et le 9 juin à 15h. Quatre heures avant l'ouverture des portes, il y aura des animations dans le village du festival, dont une bourse d'objet militaire.

La billetterie est à retrouver ici.