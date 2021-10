L'art de l'acrobatie s'apprend au Baron Perché

C’est comme un cours du soir. Les élèves sont attentifs et se prêtent de bonne grâce aux exercices demandés. Les matières que l’on enseigne au sein de l’association du Baron perché sont loin d’être ordinaires : jonglerie, équilibre sur objet, accrobaties dynamiques, pour ne citer qu’elles.

Cette association, née en 1997, qui travaille aujourd’hui en partenariat avec le cirque d’Elbeuf, s’est donné pour but de faire découvrir et d’initier aux arts du cirque en Haute-Normandie. “On ne se revendique pas école de cirque mais plutôt atelier pratique”, explique Mathieu Lateurtre, responsable pédagogique. “Nous ne nous focalisons pas sur la performance. Le Baron Perché se base sur l’échange.” Et cet échange se fait sans limite d’âge : “L’association intervient dans les écoles, de la maternelle à la fac !”

Le Baron perché, riche de ses huits intervenants, enchaîne les activités : en plus des ateliers proposés toutes les semaines, il participe aux Stages Planètes Vacances et intervient en hôpital de jour à travers des ateliers pratiques.

Pratique. Le Baron Perché. Site : lebaronperche.free.fr. Courriel : cirkulation@free.fr. Rens. 06 88 07 29 49.