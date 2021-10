SNCF : travaux sur la ligne Rouen-Paris

Que les les Parisiens qui voudraient rejoindre la ville aux cent clochers pour les deux prochains week-end se renseignent ! La sncf entreprend des travaux sur la ligne Rouen-Val de Reuil-Vernon-Paris. Dans la nuit du 26/27 mars et du 2/3 avril, le dernier train partant de Paris Saint Lazare à 23h50, s'arrêtera à Mantes-la-Jolie et non pas à Rouen. Des autocars assureront la correspondance entre Mantes et Rouen.

Pratique. rens. par téléphone : Aléorégion 0825 000 276 (0,15€/mn), de 7h à 20h du lundi au vendredi et le dimanche de 14h à 20h.