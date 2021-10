Deux jeunes femmes agressées

Mercredi 23 mars, vers 4 h 35 du matin, deux jeunes femmes originaires de Sotteville-lès-Rouen et Rouen, ont été physiquement agressées sur la place Foch, en plein centre-ville de Rouen. L'homme, âgé de 29 ans et vivant à Canteleu, a été rattrapé par la Brigade anti-criminalité (BAC) sur le boulevard des Belges et a reconnu avoir donné des coups de poing. Visiblement, il s'agissait d'une agression "gratuite". Une des deux femmes a été touchée au nez.