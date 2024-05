FC Rouen-Valenciennes. La Coupe de France, "ça amène beaucoup de joie, il faut s'en servir", estime Maxime d'Ornano

Maxime d'Ornano, le coach du FC Rouen, est l'un des artisans du succès du club.

Le groupe est-il descendu de son nuage depuis la qualification face à Monaco ?

"Pas le choix, il y a eu la réalité du championnat juste après. Mais on souhaite vivre ces moments-là, on ne va pas se plaindre ! Dans le groupe, ça amène beaucoup de joie, il faut s'en servir. Il ne faut pas la mettre de côté et profiter de ces moments. Je pense qu'on est meilleurs avec l'enthousiasme."

N'y a-t-il pas un risque de se démobiliser face à Valenciennes, après avoir battu

deux clubs de Ligue 1 ?

"On pourrait penser que le tirage est abordable. Je ne le vois pas comme ça. Il faut se dire que le match suivant est toujours le plus dur, et bien le préparer en occultant ce que l'on a fait avant. Les joueurs seront mobilisés. L'enjeu est tellement intéressant : c'est une place en demi-finale ! Peu importe qui on doit rencontrer, les joueurs seront galvanisés. J'insiste, on n'est pas favoris. On rencontre une Ligue 2. Il faudra encore réduire cette hiérarchie pour se qualifier."

Comment avez-vous accueilli l'annonce du choix du stade Diochon pour la rencontre ?

"C'est une très bonne nouvelle. Les performances lors des matchs précédents, on sait qu'on les a faites aussi avec l'aide de notre public, avec l'aide de nos supporters. Même s'il y a eu quelques débordements, c'est une force supplémentaire pour nous. On sait qu'il y aura une très très grosse ambiance."