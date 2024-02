Saint-Lô. Deux des plus grands noms du cinéma français attendus

L'annonce est faite par Clément Jodocius, le directeur du CinéMoViKIng de Saint-Lô. Deux des plus grands noms du cinéma français, les réalisateurs Jean-Pierre Jeunet, avec les films Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Un long dimanche de fiançailles, et Albert Dupontel, avec Neuf Mois ferme, Second tour ou Adieu les cons, seront présents samedi 9 et dimanche 10 mars. "L'intégralité des recettes sera reversée à l'association saint-loise 'Accès-cité'", précise le directeur du cinéma saint-lois. Une projection d'un film est prévue suivie d'une master class de deux heures avec le public bien sûr.