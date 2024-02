Carnaval de Granville. Le préfet restreint la vente d'alcool pour assurer la sécurité des carnavaliers

Pour assurer la sécurité lors du carnaval de Granville, le préfet de la Manche a pris des arrêtés interdisant la vente de certains produits. Ainsi, la vente d'alcool fort à emporter est interdite à Granville, Donville-les-Bains, Yquelon et Saint-Pair-sur-Mer dimanche 11 et mardi 13 février. Il sera seulement possible d'acheter du vin, de la bière ou du cidre. Cette mesure vise à lutter contre les alcoolisations excessives.

L'autre interdiction concerne les pétards, feux d'artifice et autres articles pyrotechniques dont l'achat et la vente sont interdits à Granville sur toute la durée du carnaval, du vendredi 9 au mardi 13 février.

Concernant les déguisements, aucun arrêté n'a été pris. Toutefois, la police recommande de ne pas porter d'uniforme militaire ou toute tenue visant à ressembler à un terroriste. De même, il est demandé de ne pas se balader avec des répliques d'armes à feu, cela afin d'éviter une panique dans le public du carnaval.