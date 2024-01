Granville. Dernier sprint pour préparer les chars pour les carnavaliers

Les équipages des 46 chars qui vont défiler lors des cavalcades du Carnaval de Granville entament le sprint final. Il ne leur reste plus que 19 jours pour que tout soit prêt. La 150e édition du seul carnaval français inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco a lieu du 9 au 13 février. Et encore, les portes ouvertes des hangars ont lieu une semaine avant, ce qui réduit encore le temps restant de travaux.

Tous n'ont pas la même technique. Certains chars s'y prennent plus tôt et ne travaillent que le dimanche. D'autres, comme les Grands Gamins à Saint-Aubin-des-Préaux, commencent les travaux un peu plus tard mais bricolent les soirs et les week-ends. Pour tous, peu importe l'amplitude horaire, tant que tout sera prêt pour le jour J. Et encore, beaucoup affirment vouloir encore faire des modifications ce jour-là.

Vous pouvez découvrir les équipages des chars de Carnaval grâce au podcast Arrête ton Char. Six nouveaux épisodes seront à découvrir prochainement.