Météo. Pluies intenses et coup de vent, on vous dit tout sur la dépression majeure qui frappe la Normandie

Si ces dernières semaines nous ont apporté un peu de baume au cœur en Normandie, avec des journées relativement douces et sèches, c'est désormais fini. En effet, depuis mercredi 7 février, la France entière, et donc la Normandie, est frappée de plein fouet par de très importantes perturbations qui vont être à l'origine de fortes précipitations.

Visible par satellite, le Rhum Express charrie d'importantes précipitations.

Ce phénomène météorologique porte un petit nom : le Rhum Express. Venu tout droit des Antilles, cette dépression transporte sur de longues distances des masses d'air chargées d'humidité, de véritables "rivières atmosphériques", comme l'explique Météo France. Capturée par satellite, la dépression prend la forme de longs filaments réguliers qui sont "rendus possible par la succession et la coordination de plusieurs dépressions sur l'Atlantique qui, par leur mouvement de rotation, œuvrent simultanément, telles des pompes, pour impulser l'air chaud et humide plus au nord".

En Normandie, depuis mercredi 7 février et pour les jours à venir, le temps devrait donc être très instable. Au menu : beaucoup de pluie et des coups de vent.