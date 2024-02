Cherbourg. Cette ancienne voie ferrée qui relie la gare jusqu'à l'arsenal va revivre

La voie du Homet à Cherbourg, qui reste très méconnue des habitants, va revivre, avec la réalisation d'un lieu de promenade pour les piétons et les vélos. Cette ancienne voie ferrée de 2,8 km laissée à l'abandon traverse la ville. Elle relie la gare SNCF jusqu'à la porte du Midi vers l'arsenal devenu aujourd'hui Naval Group. "Elle était utilisée pour emporter par voie de chemin de fer du matériel dans l'arsenal en direction de la digue du Homet", explique Arnaud Catherine, adjoint aux mobilités.

Arnaud Catherine, adjoint aux mobilités de Cherbourg-en-Cotentin. Impossible de lire le son.

Arnaud Catherine, adjoint aux mobilités, Bertrand Lefranc, à l'environnement, Patrice Matrin, aux travaux, et Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin.

Les travaux ont débuté

Les travaux de nettoyage ont démarré le lundi 22 janvier. Le chantier de voirie commencera lui à compter du mardi 13 février avec une livraison espérée pour le troisième trimestre de cette même année. Le montant des travaux s'élève à 4,9 millions d'euros dont 755 868 € financés par l'Etat, 178 500 € par la Région et 200 000 € par l'Agglo du Cotentin. Cette voie va être connectée aux différents quartiers. En forme d'"arête de poisson" selon Arnaud Catherine, on pourra la prendre à six endroits de la ville.

Les travaux de nettoyage de la voie du Homet ont débuté le lundi 22 janvier.

Que va-t-on y trouver ?

"Un trajet de 10 minutes à vélo et 30 minutes à pied de la rue de l'Abbaye à la gare, ce sera réalisable à la fin de cette année", confie Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. Cette voie douce permettra aux piétons et cyclistes de circuler en site propre et en sécurité. Eclairages, bancs travaillés en acier rouillé, escaliers, rampes cyclables, signalétique parcours santé et sportif… seront installés tout au long de ces 2,8 km de voie. Des artistes interviendront aussi au niveau des ponts et tunnels. Le marquage au sol lumineux ou phosphorescent facilitera les déplacements nocturnes.

L'environnement protégé

Les talus en prairie seront préservés pour protéger le lézard des murailles. "Durant ce trimestre, le premier travail consistera à éliminer la végétation envahissante (herbe de la pampa, laurier palme, arbre à papillons…) puis le second visera à contenir puis tenter de réduire la présence de la renouée du Japon afin de préserver et favoriser la faune et flore locale", précise Bertrand Lefranc, adjoint aux espaces verts et à la biodiversité.

La future voie du Homet et le nouveau parking près de la gare SNCF.

Par ailleurs, au niveau de la gare, un parking courte durée de 45 places (dont cinq taxis, trois dédiés au covoiturage et deux pour les personnes à mobilité réduite) relié à la voie du Homet sera réalisé.