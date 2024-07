Cherbourg. La voie du Homet bientôt praticable : une date dévoilée !

C'est officiel et c'est surtout une excellente nouvelle pour les piétons et les cyclistes. La voie du Homet à Cherbourg, ancienne voie ferrée qui relie la gare SNCF jusqu'à la porte du Midi vers l'arsenal, sera praticable à partir du vendredi 2 août. La date d'ouverture de ce lieu de promenade d'environ 2,8km a été dévoilée mardi 30 juillet par Arnaud Catherine, adjoint au maire de Cherbourg-en-Cotentin et vice-président de l'Agglo du Cotentin en charge des mobilités.

Les enrobés se terminent avant l'ouverture de la voie du Homet. - Arnaud Catherine

Les enrobés seront terminés d'ici la fin de la semaine. "La voie du Homet sera donc praticable cet été comme annoncé", ajoute l'élu cherbourgeois. Contacté par Tendance Ouest, Arnaud Catherine précise la réalisation d'un seul enrobé pour la piste cyclable et la voie piétonne qui seront ensuite séparées par du marquage au sol grâce à de la peinture photoluminescente. Au mois d'août, rampes, escaliers, mobiliers urbains, éclairage, signalisation horizontale et verticale seront réalisés en attendant l'inauguration prévue en septembre.