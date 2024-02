Rouen. Le Carnaval Baroque : un petit bijou du Poème harmonique

A la croisée des genres, entre comedia dell'arte, cirque, danse et chant baroque, ce spectacle haut en couleur imaginé il y a maintenant treize ans par Vincent Dumestre et mise en scène par Cécile Roussat connaît toujours un franc succès dû à la fois à la virtuosité de ses interprètes et à l'esprit festif qui s'en dégage. Inspiré par la tradition du carnaval, ce spectacle fougueux prend pour point de départ des partitions d'Il Fasolo et de Monteverdi et nous transportent dans les fastes de la Venise du 17e. Mimes, jongleries ou encore acrobaties contribuent à nous transporter dans cet univers festif. Le format court-1h20- et la mise en scène chatoyante sont tout à fait adaptés à un public familial. Vincent Dumestre et son ensemble ont ainsi relevé le défi non seulement de rendre accessible ce répertoire à tous les publics mais aussi d'offrir un superbe moment de divertissement grâce à cette mise en scène grandiose et chatoyante.

Le 10 à 18h et le 11 à 16h. Théâtre des arts à Rouen. 10 à 46€. operaderouen.fr