Saint-Valentin. Cabourg devient la capitale de l'amour : le point sur les animations

Cabourg se transforme en un conte de fées dédié à l'amour pour célébrer la Saint-Valentin, du samedi 10 au mercredi 14 février. A l'approche de cette journée spéciale, une ambiance enchanteresse envahit les rues de la "ville de l'amour". "Cabourg, c'est un décor avec sa plage. C'est une atmosphère avec ses villas de l'époque, le Grand Hôtel qui donne l'impression d'être dans un tableau qui vogue sur la mer. C'est un art de vivre hors du temps, et là où le temps s'arrête, il y a toujours des amants", déclame le maire, Emmanuel Porcq.

La ville décorée

sur le thème de l'amour

L'avenue de la Mer s'illumine de rose avec plus de 1 000 ballons en forme de cœur, les commerces se parent de délicates décorations et les jardins du casino brillent de mille feux à la nuit tombée. Cabourg propose également une variété d'activités dans ces mêmes jardins pour renforcer les liens entre les couples. Partez à la découverte de Cabourg en résolvant des énigmes avec un adventure game, samedi 10 et dimanche 11 février, de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h. Aux mêmes heures, vous allez pouvoir tester votre amour à l'aide d'une love machine. Et pour ceux qui veulent s'offrir une petite sortie romantique dans les rues de Cabourg, vous avez l'occasion de réaliser une balade en calèche, ou bien encore de grignoter quelques douceurs pour un "instant gourmand".

Le 14 février, jour phare

Si l'amour se célèbre tous les jours, c'est encore plus le cas le 14 février, qui tombe un mercredi cette année. La ville de Cabourg propose aux couples, mais aussi aux autres, d'observer un feu d'artifice depuis la promenade Marcel Proust à 20 heures. Auparavant, une distribution de roses a lieu dans les jardins du casino à 18h30, alors que des cocktails de bulles sont, eux, distribués sur la terrasse de l'établissement une demi-heure plus tard aux 300 premiers arrivés munis d'un bon. "Quand vous avez un feu d'artifice qui retombe sur la mer, et que vous êtes sur la proue du casino, vous avez l'exaltation des sens et la passion qui s'y donnent à cœur joie", commente le maire.

D'autres rendez-vous

Le cinéma Le Normandie a choisi spécialement pour l'occasion quatre films diffusés samedi 10 et dimanche 11 février. Retrouvez aussi du théâtre, de la danse, des chansons, des cours de yoga et de massage en duo et bien plus encore.

Pratique. Plus d'infos sur le site internet de la Ville.