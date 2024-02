Le Mont-Saint-Michel. Vers une baisse du prix des parkings en 2024

L'année 2023 a été bonne au Mont-Saint-Michel au niveau de la fréquentation touristique. Les 1 000 ans de l'abbaye ont beaucoup aidé. Le site, caserne et rocher, a enregistré trois millions de visiteurs, soit une fréquentation en hausse de 5,4 % par rapport à 2022. Un visiteur sur deux monte jusqu'à l'abbaye qui a vu passer 1,5 million de touristes.

Les axes de travail pour 2024

Pour 2024, les équipes de l'établissement public du Mont-Saint-Michel vont continuer de travailler sur la politique d'accueil et l'expérience des visiteurs. L'idée est d'inciter les visiteurs à venir toute l'année, et pas seulement en juillet et août, notamment via la gestion des parkings. Pour cela, les vacances de Noël et d'hiver vont passer dans la tarification de basse saison, quand elles étaient en moyenne saison auparavant. Le travail sur la préréservation de sa place de parking va continuer, pour là inciter à venir au Mont avant 10h ou après 15h. Les stationnements restent d'ailleurs gratuits après 18h30 entre septembre en juin. La nouveauté, pour juillet et août, est la baisse du prix du parking après 18h30 à 15€, contre le même tarif qu'en journée en 2023. Ces différentes mesures tendent vers une baisse du prix du parking au général.

Une campagne de promotion du Mont pendant l'hiver a lieu dans le métro parisien.

Les autres axes de travail tournent autour du verdissement du site, de la saison culturelle avec la flamme olympique et de son développement économique. Par exemple, au début de l'été 2024, l'entreprise Mauviel 1830 va ouvrir un restaurant dans le logis Sainte-Catherine.