Les mille et une animations de la foire de Rouen

La Foire de Rouen réunit de nombreux exposants autour de quatre thématiques principales : la maison, l’artisanat, les loisirs et l’évasion et enfin les vins et le terroir. Elle organise également, tout au long de ces 10 jours, des manifestations.



Vendredi 1er avril. Découverte du Pays de Neufbourg, terre de cultures et d’accueil (EntréeAllée).

Samedi 2 avril. Le Pays de Neufbourg ; 3e Salon Régional des Mini-Entreprises (Entrée Parvis).

Dimanche 3 avril. 40e Concours National des Meilleurs Apprentis de France Charcutiers Traiteurs (Entrée Allée) ; Salon des Services et Aide à la personne (Entrée Parvis).

Lundi 4 avril. Journée de la femme, entrée gratuite pour les femmes (Entrée Allée) ; Salon des Services et Aide à la personne (Entrée Parvis).

Mardi 5 avril. Les Ateliers de la Foire (Entrée Allée) ; Salon des Services et Aide à la personne (Entrée Parvis).

Mercredi 6 avril. Les Ateliers de la Foire (Entrée Allée) ; Journée de la Caricature et du Dessin d’humour (Entrée Parvis).

Jeudi 7 avril. Lumière sur les créateurs Locaux ( Entrée allée) ; Journée de l’Apprentissage (Entrée Parvis).

Vendredi 8 et samedi 9 et dimanche 10 avril. Salon des Energies renouvelables et de l’Habitat Sain (Entrée Allée) ; Le comptoir chinois (Entrée Parvis).

Des mini-conférences seront données par les Espaces Info Energie, installés sur la stand de la Crea (hall n°7).