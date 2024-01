[En images] Caen. Le Mémorial rouvre avec de nouveaux parcours

Comme à l'accoutumée, le Mémorial de Caen ferme ses portes pendant un mois en janvier pour réinventer ses parcours. Cette période de grands travaux a permis d'imaginer deux nouveaux espaces.

Deux nouveaux espaces

Le premier, baptisé "La Grande-Bretagne seule face à Hitler", s'attache aux Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Les visiteurs vont se plonger dans cet univers via un couloir de métro londonien (voir ci-contre) reconstitué. On y retrouve l'atmosphère avec ce mur de carreaux blancs et des panneaux de la station Picadilly Circus. "On a aussi la figure de Winston Churchill, les pilotes de la Royal Air Force (RAF) qui se sont battus pour empêcher l'aviation allemande de prendre la maîtrise du ciel, explique Isabelle Bournier, directrice des affaires culturelles au Mémorial de Caen. Et puis, un film de synthèse sur la bataille aérienne et ensuite la part des civils anglais qui vont subir les bombardements."

Le deuxième espace, un peu plus loin, est consacré aux Résistances en Normandie, en France, et plus largement dans le monde. "Il n'y a pas qu'une Résistance", tient à rappeler Kléber Arhoul, directeur du musée. Le Mémorial a rouvert ses portes ce mardi 30 janvier et promet de célébrer le 80e anniversaire du D-Day toute l'année.