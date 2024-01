Assises du Calvados. Alcoolisé, il blesse son invité de plusieurs coups de couteau

Un homme âgé de 48 ans, sous tutelle, comparait aux assises du Calvados jeudi 25 et vendredi 26 janvier. Le quadragénaire, qui a déjà tué un homme, est cette fois-ci jugé pour une tentative de meurtre sur un homme de 32 ans dans la Manche, à Pontorson. Un premier procès a déjà eu lieu à Coutances en février 2023. L'accusé avoue que s'il a fait appel, c'est que la condamnation de 18 ans de prison lui semblait excessive.

Violence sur fond d'alcool

Le 25 septembre 2018, l'accusé invite celui qui sera sa victime à un dîner chez lui, avec leur compagne respective. Les deux hommes se connaissent à peine. Dans un premier temps, tout se passe bien. La victime précise que l'accusé lui fait des bisous et dit qu'il "est son copain". Les deux hommes s'alcoolisent et la situation dégénère. Ils se disputent. Les deux femmes tentent de les calmer. Le couple invité quitte l'appartement.

Une semaine à l'hôpital

L'accusé se met à la fenêtre et lance un verre sur le trentenaire qui est sur le trottoir, et se met à l'insulter. Ce dernier remonte alors. Le quadragénaire prend un couteau et "plante" la victime à plusieurs reprises. Cette dernière est conduite à l'hôpital d'Avranches où les médecins constatent des blessures à l'abdomen et au bras droit. L'homme y restera une semaine et sera opéré de l'intestin grêle. A la barre, il précise qu'il n'a plus de sensibilité au niveau de l'avant-bras et a des fourmillements au bout des doigts. Interrogé, l'accusé explique qu'il a cru que la victime draguait sa compagne, ce qui l'a énervé.

Sur place, les gendarmes ont trouvé un couteau, l'arme du crime, et un autre dans la poubelle, dont la lame est cassée.

Le procès se poursuit ce vendredi 26 janvier.