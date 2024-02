Made in Normandie. Le retour en grâce de la laine de nos moutons

Chacun sait que le département de l'Orne est réputé pour le lait et la viande qui sont fournis par ses bovins. Mais saviez-vous que l'Orne produit aussi de la laine ?

Une centaine d'éleveurs,

quelque 14 000 bêtes

La filature de Rochefort, ancien moulin à papier recyclé dans la laine, comptait par exemple quatre ouvriers dans les années 1880 à La Basse-Brunellière à Tinchebray. A l'intérieur : batteur, loup, cardeuses, renvideuses, retordeuses et bancs à broches, autant de machines aux noms barbares. La laine y arrivait en balles pour ressortir en fils de deux à cinq brins, destinés à faire de la laine à tricoter et des couvertures de lits.

La production y a cessé dans les années soixante, mais le site est désormais inscrit aux Monuments historiques avec ses outillages, son équipement et ses installations hydrauliques.

Après avoir quasiment disparu, l'élevage des moutons semble renaître, pour la viande. On dénombre près d'une centaine d'éleveurs dans l'Orne, et environ quatorze mille bêtes. Dans le courant du mois de janvier, un élevage de Saint-Evroult-de-Montfort (près de Gacé) a même accueilli les 19e Ovinpiades, concours des jeunes bergers qui a mis en compétition quarante jeunes issus de six établissements normands de formation agricole. Des épreuves théoriques et d'autres pratiques ont permis de sélectionner les deux meilleurs jeunes Normands qui iront concourir pour le titre national le 24 février à Paris, lors du Salon international de l'agriculture. L'ultime étape pour le meilleur berger et la meilleure bergère de notre pays sera les "Ovinpiades mondiales", manifestation itinérante qui sera disputée à Paris et dans plusieurs régions françaises du 25 mai au 1er juin.

Made in China

Si jusque dans les années 90 la Chine a acheté la plupart de la laine produite en France, ces exportations ont subitement été réduites, provoquant un effondrement des cours. Depuis, le kilo de laine brute ne vaut plus grand-chose, juste quelques centimes. Impossible pour autant de la brûler, même si elle juste considérée comme un déchet. C'est ce qui a incité des éleveurs à se lancer dans la transformation de la laine, pour en faire un produit fini, prêt à tricoter, avec une valeur marchande.

Tricotez en réseau

Lors du confinement lié à la Covid, beaucoup se sont remis à tricoter, retrouvant les gestes de leur grand-mère qui, jusqu'alors, leur semblaient bien désuets. Certes, depuis la Covid, le soufflé est un peu retombé, mais des réseaux de tricoteuses et tricoteurs se sont constitués, s'échangeant leurs trucs et astuces sur les réseaux sociaux. La tradition retrouve ainsi une certaine modernité, avec une laine locale de qualité. Et vous, à quel moment allez-vous vous mettre à tricoter un pull avec de la laine "made in Orne" ?