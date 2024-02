Caen. L'équipe de France de futsal va jouer au Palais des sports

Les Bleus retrouveront le public français, et surtout le public caennais, pour la première fois depuis leur qualification historique pour la Coupe du Monde de futsal. Du samedi 3 au lundi 5 février, les matchs de préparation pour cette Coupe du monde vont se jouer au Palais des sports. Les équipes masculines de la France, 12e au classement mondial, de la Belgique, 33e, et des Pays-Bas, 27e, vont s'affronter dans une triangulaire pendant trois jours.

La France jouera dimanche 4 février à 21 h 15 face aux Belges, et lundi 5 février, même heure, face aux Néerlandais. Menés par l'entraîneur Raphaël

Reynaud, les Français vont essayer de parfaire leurs automatismes avant la Coupe du Monde en septembre et octobre prochain disputée en Ouzbékistan. Lors de chaque rencontre, 4 200 spectateurs pourront garnir les tribunes du Palais des sports. La billetterie est déjà ouverte, et des places sont encore disponibles.

Du 3 au 5 février. Places sur le sitebilleterie.fff.fr. Tarif de 10 € à 15 €.