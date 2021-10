Rouen se montre à la Foire d'Hanovre

Mercredi 6 et jeudi 7 avril, Valérie Fourneyron, maire de Rouen, et Alain Le Vern, président de la Région Haute-Normandie, sont sur la Foire internationale d'Hanovre, accompagnés d'une délégation de chefs d'entreprises et d'acteurs économiques régionaux. C'est l'occasion pour les élus de promouvoir la région. Pour rappel, Rouen et Hanovre, et la Haute-Normandie et le land de Basse-Saxe, sont respectivement liés par des partenariats. La Foire d'Hanovre, référence mondiale dans le milieu de l'industrie, regroupe plus de 6 500 exposants.