Rouen : Fourneyron et Fabius ont signé les premiers "emplois d'avenir"

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et ancien président de la Crea et Valérie Fourneyron, ministre des Sports et de la Jeunesse, ancienne maire de Rouen ont quitté Paris pour revenir en Haute-Normandie, signer les premiers emplois d'avenir de la Région, ce vendredi 9 novembre, dans les locaux de la Mission locale de l'agglomération rouennaise.

2.645 emplois d'avenir pour la Haute-Normandie

En tout, 100.000 emplois devraient être signés d'ici fin 2013, dont pas moins de 2.645 emplois à l'échelle de la Haute-Normandie.

Aujourd'hui, un contrat a été signé pour la Ville de Rouen. D'autres devraient suivre très rapidement. D'ici la fin de l'année la Ville pense pouvoir mettre en place environ dix emplois d'avenir. La toute première à bénéficier de cette mesure, au sein des services de la Ville s'appelle Maridjande Mendy. Agée de 23 ans, la jeune fille espère que cet emploi lui ouvrira les portes et lui permettra de faire des formations. Pour l'instant elle vient de signer un contrat d'un an avec la Ville. Elle travaillera au sein du service d'insertion en tant qu'agent d'entretien et secrétaire.

A la Crea, pour l'instant trois emplois d'avenir ont été signés. L'un des jeunes sera agent d'entretien des espaces naturels, l'autre agent d'entretien des espaces verts, le troisième distribuera des sacs te des bacs de collecte de déchets.