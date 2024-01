Tourville-la-Rivière. Elle dispose de près de 50 places : l'aire de covoiturage inaugurée près de Rouen

Une nouvelle aire de covoiturage près de Rouen. Vendredi 12 janvier, l'aire de covoiturage de Tourville-la-Rivière a officiellement été inaugurée. En plus de favoriser cette pratique, elle contribuera également à limiter le stationnement sauvage observé depuis plusieurs années à proximité.

49 places dont une pour les personnes à mobilité réduite

L'aire se situe à proximité directe de l'A13, au niveau de la sortie n°21 Tourville-la-Rivière, et de la grande zone commerciale de Carrefour. Il s'agit d'un espace sécurisé comptant au total 49 places, dont une est destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR). Plusieurs services sont mis à disposition des utilisateurs comme un espace clôturé et éclairé, dédié aux voitures. En plus, une signalétique et un cheminement adaptés aux piétons ont été pensés.

Un investissement de 459 200€

Les travaux qui ont débuté en juillet dernier, représentent un investissement de 459 200€, dont 274 400€ financés par le groupe (Société des autoroutes du nord et de l'est de la France) et 184 800€ financés par Métropole Rouen Normandie. Dès son ouverture, dont la date n'est pas encore connue, ce nouveau site de covoiturage sera entretenu et exploité par le centre de service SAPN (Société des autoroutes Paris Normandie) de Bourg-Achard.