"Maman, nounou et moi..." occupe vos enfants

Mireille Beguin est l’une des pionnières de la structure créée en 1993. “Cela fait onze ans que je m’occupe des enfants. Nous leur faisons faire de la peinture, du bricolage, des jeux et chanter des comptines”. Entourées des parents et grands-parents, les assistantes sont entre 15 et 18 par matinée avec, à charge, deux ou trois enfants chacune. Ces matinées récréatives se déroulent de 9 h à 11 h 30, le 1er et 3e mardi du mois à Belbeuf, 2e et 4e mardi à Mesnil-Esnard, 2e et 4e vendredi à Franqueville-Saint-Pierre et tous les jeudis à Bonsecours. Plus qu’une simple garderie, l’association propose, pour 20 € par an, des séances de baby gym, organise des fêtes et fait venir un accordéoniste deux fois par mois faire découvrir la musique aux enfants.

Pratique. Maman, Nounou et Moi. Tél. 06 81 42 24 79.