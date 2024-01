Rouen. Le Livre de la jungle, un spectacle musical pour toute la famille

Le compositeur Marc-Olivier Dupin se laisse porter par le récit original de Kipling et compose une écriture musicale inspirée par les illustrations de Maurice de Becque. Les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Rouen jouent sur scène, accompagnés d'un narrateur, alors que sont projetés en arrière-plan les dessins de l'illustrateur. Marc-Olivier Dupin parvient à trouver une esthétique commune entre l'image et la musique, permettant de redécouvrir les aventures du jeune Mowgli, écartelé entre ses deux identités. Une expérience originale, à vivre en famille et accessible dès 7 ans.

Pratique. Samedi 13 à 18h et dimanche 14 janvier à 11h et 16h au Théâtre des arts à Rouen. 10 à 32€. operaderouen.fr