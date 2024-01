Star Academy. Pierre Garnier, candidat de la Manche, poursuit l'aventure 

Grand ouf de soulagement ! Hier soir, samedi 6 janvier, Pierre Garnier, originaire de la Manche, a été sauvé par le vote du public lors du prime de la Star Academy, célèbre émission diffusée sur TF1. Originaire de Villedieu-les-Poêles et ancien élève du lycée Notre Dame à Avranches, l'unique candidat normand poursuit l'aventure. Il peut rentrer au château aux côtés de Lénie, Julien, Axel et Héléna.

Cinq candidats encore en lice

Le jeune homme de 21 ans séduit de nombreux fans. Hier soir, en duo avec Julien, originaire de Pau, il a interprété d'une voix puissante le titre "Before You Go" de Lewis Capaldi. Il a aussi partagé un moment unique sur scène avec le chanteur Raphaël, sur "Caravane". Désormais, ils ne sont plus que cinq en lice pour la victoire finale.