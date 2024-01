Cherbourg-en-Cotentin. Bus nouvelle génération : de nouveaux chantiers vont débuter le lundi 8 janvier

Les travaux de création du Bus Nouvelle Génération (BNG) à Cherbourg-en-Cotentin doivent normalement se terminer au printemps 2024. Le chantier se poursuit sur plusieurs secteurs.

À Cherbourg

Du mercredi 3 au vendredi 5 janvier, les entreprises travaillent sur le boulevard Mendès-France. Pour des raisons de sécurité, la circulation est réduite à une voie dans le sens ouest-est. Lundi 8 janvier, quai de Caligny, la création de la piste cyclable et du quai de bus va débuter côté bassin. La circulation sera maintenue en sens unique dans le sens est-ouest jusqu'à la fin des travaux en mars 2024. L'intersection entre la place Bricqueville, la rue de la Marine et la rue du Port sera fermée à la circulation entre 8 heures et 18h. Il ne sera pas possible d'accéder au parking de l'Epi, mais l'accès à l'ancienne criée de l'Epi sera maintenu.

Egalement, des entreprises vont intervenir lundi 8 janvier sur le secteur "Charcot" pour la création d'une station BNG. La circulation sera barrée entre la rue Félix Faure et la rue Victor Hugo. Une déviation sera mise en place.

A Equeurdreville-Hainneville

Sur le secteur d'Equeurdreville, les travaux de création de la future station "Mandela" vont commencer dès le lundi 8 janvier et jusqu'à la fin du mois de mars 2024. La circulation se fait en alternat entre la place Nelson Mandela et la rue Léon Jouhaux. Les commerces restent ouverts et accessibles pendant la durée des travaux.