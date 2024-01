Seine-Maritime. Les trois grands évènements à retenir pour 2024 dans le département 

Si en effet, la Normandie fête cette année les 80 ans du débarquement, c'est aussi en 2024 que l'on fêtera les 150 ans de l'impressionnisme, ce mouvement de peinture connu à travers le monde entier et qui est né en grande partie dans notre région.

Normandie Impressionniste

Le festival Normandie Impressionniste, qui fait donc son retour, proposera à partir du 22 mars pas moins de 150 événements dans toute la région afin de célébrer les 150 bougies du mouvement artistique, du Havre à Rouen en passant par Giverny, Caen ou Deauville. L'évènement accueille également un invité spécial ; le peintre anglais David Hockney qui s'expose au musée des Beaux-Arts de Rouen le temps du festival du 22 mars au 22 septembre.

Le Fridge à Rouen

2024 sera aussi l'année de l'humour et du spectacle à Rouen, avec l'arrivée du Fridge, le comedy club de Kev Adams qui doit s'installer à côté du théâtre à l'Ouest dans le courant du premier semestre. Véritable temple du stand up le Fridge qui a d'abord ouvert à Paris, débarque à Rouen et se veut être un tremplin pour la jeune génération d'humoristes français.

Fécamp Grand'Escale

Enfin, comment parler de la Normandie sans évoquer la mer ? Cette année sera aussi l'occasion de profiter de la deuxième édition de Fécamp Grand Escale, un grand rassemblement maritime à l'image de l'Armada de Rouen avec une cinquantaine de navires annoncés pour l'événement qui se tiendra du 8 au 12 mai prochain. Le festival avait réuni pas moins de 100 000 visiteurs lors de la première édition en 2022.