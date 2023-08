Voiliers. Fécamp Grand'Escale 2024 : la programmation commence à se dévoiler

Fécamp accueillera du 8 au 12 mai 2024, la deuxième édition de Fécamp Grand'Escale. L'événement veut devenir une fête maritime incontournable, un rendez-vous récurrent tous les deux ans. Avec plus de 100 000 visiteurs lors de la première édition en 2022, les organisateurs veulent monter en puissance. Pour 2024, plus d'une centaine d'embarcations sont attendues, de toutes tailles, de tous types et de toutes époques.

De premiers voiliers annoncés

Une telle fête s'organise des mois à l'avance. Pour s'assurer un beau plateau, les organisateurs se sont rendus dans plusieurs grands rendez-vous comme l'Armada de Rouen, les différentes Fêtes bretonnes, Escale à Sète et l'anniversaire du Marité à Granville pour rencontrer les armateurs.

Des voiliers ont déjà confirmé leur venue. "On peut d'ores et déjà citer la présence quasi certaine de voiliers prestigieux, explique Denis Gatinet, directeur général de la manifestation, comme le Nao Santa Maria, en escale à Fécamp dernièrement, la goélette à trois mâts Pascual Flores, le Renard, le Français, le Marité, l'Étoile ou La Belle Poule… Nous approchons aussi les bateaux du nord de l'Europe, comme le Morgenster, l'Iris. Le navire ' dissident russe', réplique d'une frégate de Pierre le Grand, le Shtandart sera aussi des nôtres l'an prochain."

Des nouveautés

Fécamp Grand'Escale veut accentuer et développer les sorties en mer. "Nous insistons auprès des armateurs et capitaines pour que les bateaux sortent davantage. On prévoit aussi le dimanche après-midi, une grande parade, un grand défilé sur fond de falaises jusqu'à Étretat."

Autre nouveauté pour 2024 : un grand concours de sculptures. C'est le sculpteur Denis Magnan (notamment connu pour ses sculptures sur glace) qui orchestrera ce concours de sculptures de proue, en bois. Il proposera aussi sur la plage des sculptures sur sable.