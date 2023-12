Mythe ou réalité. L'histoire de la fameuse camionnette blanche qui sert à enlever des enfants

Depuis le mois de novembre, une mystérieuse camionnette blanche sillonnerait la Normandie. A bord, deux individus auraient abordé de nombreux enfants à la sortie des écoles, dans les rues sombres d'un village en fin de journée ou à la nuit tombée, pendant la promenade du chien. Certains témoignages affirment même avoir réchappé à l'enlèvement de justesse. Mais pourquoi ce genre de faits divers impliquent toujours une camionnette blanche ?

Et bien en France et en Belgique, Marc Dutroux et Michel Fourniret "possédaient une camionnette blanche avec laquelle ils enlevaient leurs victimes. C'est la couleur la plus vendue par les marques de véhicules utilitaires car c'est la moins chère. C'est aussi une façon de se fondre dans la masse et de ne pas attirer trop l'attention, ce qui n'est finalement plus le cas aujourd'hui à cause de ces rumeurs persistantes", observe Aurore Van de Winkel, spécialiste des légendes urbaines et auteure de Légendes urbaines de Belgique. Ces deux affaires, qui ont profondément secoué l'opinion belge et française, expliquent sans doute une telle cristallisation des nombreuses rumeurs d'enlèvement autour des camionnettes blanches depuis le milieu des années 90.

En réalité, les disparitions de mineurs sont très majoritairement liées à des fugues, ou à des enlèvements à l'intérieur même du cercle familial. Cette rumeur a surtout pour but de tenir en alerte et de protéger les personnes les plus vulnérables. Dès lors qu'il s'agit de la sécurité des enfants, on n'est jamais trop prudents.

Pour en savoir plus :

Camionnette blanche suspecte : nouvel appel à la prudence lancé par une mairie

Près de Cherbourg. Camionnette blanche suspecte : cette mairie lance un appel à la prudence

Espagne : le conducteur de la camionnette de Barcelone identifié

Briouze. Orne : une camionnette blanche vue autour d'écoles créée une psychose