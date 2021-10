Les aventures de Philibert

Mais, avant de mourir, son père lui révèle son douloureux secret : Philibert n’est pas son fils, mais le fils du comte Fulgence Bérendourt de Saint-Avoise, lâchement assassiné par un homme avec une tache de vin en forme de rose dans le cou.

Bien décidé à venger son géniteur, Philibert décide de partir sur les routes, à la recherche de l’assassin. En chemin, il croisera la route de Martin, un brigand au grand cœur, qui deviendra son valet, et de la belle Inès de Bazouges de la Tour en Pendois, une ravissante jeune fille, dont il tombera amoureux. Mais cela ne lui fera pas oublier sa quête, régulièrement contée par un troubadour inspiré.

Les films de cape et d’épée font partie de notre patrimoine cinématographique, et on ne pouvait que se désoler de voir ce genre si distrayant tomber en désuétude. Aussi faut-il saluer l’audace de Jean-François Halin (scénariste des “OSS 117”) et de Karine Angeli (scénariste de “Brice de Nice”) d’avoir osé s’attaquer à ce genre avec cette œuvre parodique qui en respecte tous les codes.

Devant des décors de carton-pâte, mais suffisamment bien faits pour qu’ils paraissent authentiques, avec les scènes obligées (les duels à l’épée, de préférence sur les escaliers, les sauts sur l’imposant lustre de la grande salle du château, la pure héroïne en danger, les brigands, la taverne, etc.), l’action se déroule, avec force clins d’œil. C’est vivant et bien mené, et on sent que les comédiens se sont beaucoup amusés en entrant dans la peau de personnages mythiques. Alexandre Astier est un méchant plus vrai que nature et Manu Payet, un valet cocasse et roublard.

Pourtant, si l’on sourit souvent, on regrette que la parodie ne soit pas plus cinglante et le rythme plus soutenu.

Surtout, si Jérémie Renier possède la prestance qui convient à son personnage, il joue de manière trop outrancière pour convaincre totalement.

C’est d’autant plus dommage que l’histoire est sympathique et qu’elle éveille dans l’âme du spectateur le souvenir merveilleux de ses anciens héros (le Bossu, Fanfan la Tulipe, la Tulipe Noire, Cartouche, etc.), sans oublier les héros incarnés par Errol Flynn et Stewart Granger.

Marie-Christine d’André



Aventures françaises (2010) de Sylvain Fusée, avec Jérémie Renier (Philibert), Alexandre Astier (Clotindre), Manu Payet (Martin), Élodie Navarre (Inès), Éric Savin (le gratteur/Comédon), Aurélie Montea (Pénélope) (1 h 43).