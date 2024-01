Bonne table au Havre. Déjeuner vegan et gourmand chez Popi's Family

Une fois n'est pas coutume, me voilà attablée dès midi pile au Popi's Family, au Havre. Mieux vaut s'y prendre tôt (et même réserver) pour déjeuner dans ce restaurant "végétarien, végan et gourmand", ainsi que le présente son propriétaire, Alexandre Ferran. Je prends place "devant le paysage pâtissier" du restaurant, c'est-à-dire une vitrine de desserts tous très alléchants.

Des légumes cultivés à moins de 10km

Mais l'heure est d'abord à la présentation de la formule salée (19,50€) composée, selon les semaines, de deux à cinq plats, façon brunch. "Tous nos légumes sont cultivés à moins de dix kilomètres. Ici, il n'y a pas de congélateur, tout est fait maison", introduit Alexandre Ferran, avant de décliner son menu. Ce jour-là, je déguste donc un parmentier à la purée de pomme de terre et marrons, accompagné de légumes confits, potimarron rôti. Le tout est saupoudré de noisettes et relevé d'une sauce champignon, particulièrement savoureuse. Une salade de saison avec légumes cuits, crus, houmous et sauce à la menthe est servie en même temps, tout comme le velouté du jour. Rien ne me manque dans l'assiette, même pour moi qui suis une carnivore !

Trois éléments à picorer, façon brunch.

Le menu change chaque semaine, "selon ce que les producteurs me proposent et selon mes envies", précise le chef, originaire du Pays basque, qui disposait d'une première expérience dans un restaurant végétarien de Dijon avant de déménager au Havre. "Je souhaitais créer un lieu le plus inclusif possible, faire découvrir plusieurs façons de manger le végétal", poursuit-il. Pour le dessert, entre carrot cake, tarte poire-chocolat et pecan pie, le choix ne manque pas… Mais j'opte finalement pour un "cookie écureuil", gourmandise légère. Je termine mon verre de jus de pomme-banane-gingembre et thé matcha (4,50€), et me voilà boostée pour l'après-midi !

Pratique. Popi's Family, 44 rue Dicquemare au Havre. Tél. 06 25 11 35 29. Ouvert du mardi au samedi de 11h45 à 18h pour le déjeuner ou le goûter. Réservation conseillée.