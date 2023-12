Accident mortel sur l'axe Coutances-Lessay. L'un des véhicules se serait déporté sur la voie opposée

Le choc et l'émotion après ce drame de la route dans la Manche. Deux hommes âgés de 20 et 62 ans ont été tués lundi 18 décembre après une collision frontale entre deux véhicules sur l'axe Coutances-Lessay, entre Montsurvent et La Vendelée. Les conducteurs, originaires de Saint-Sauveur-Villages pour le sexagénaire et de Muneville-le-Bingard pour le plus jeune, sont les seules personnes impliquées dans l'accident. Il n'y avait pas de passager.

Une enquête ouverte

Selon nos informations, une enquête confiée à la communauté de brigades d'Agon-Coutainville a été ouverte pour homicide involontaire, l'objectif étant de déterminer les circonstances de ce dramatique accident. "Des analyses sont en cours pour déterminer la présence d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments dans le sang des deux personnes impliquées", indique à Tendance Ouest Gauthier Poupeau, procureur de la République de Coutances. "Des réquisitions doivent déterminer s'il y avait éventuellement usage des téléphones portables lors de l'accident." Au vu des premiers éléments, "il apparaît que l'un des deux véhicules se soit déporté sur la voie opposée pour une raison indéterminée avant de percuter le véhicule arrivant en sens inverse".

Un choc "très violent"

Un riverain arrivé sur les lieux de cet accident en premier évoque auprès de nos confrères de La Manche Libre un choc "très violent" sur une route qui, pourtant, "n'est pas du tout accidentogène". Les secours avaient fait état d'un "choc frontal à grande cinétique avec deux impliqués incarcérés". La collision a eu lieu dans une légère courbe. Depuis le début de l'année 2023, 30 personnes sont mortes sur les routes du département.