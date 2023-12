Caen. Des producteurs locaux et bio vous attendent place Saint-Sauveur

Vendredi 22 décembre, de 16h à 21h, les producteurs bio et fermiers du Calvados organisent la 15e édition de leur marché de Noël. L'événement se déroule sur la place Saint-Sauveur, à Caen, à la fois sur le parvis de l'église et en intérieur.

Vous y trouverez des produits locaux à déposer aussi bien sur la table de Noël que sous le sapin. Biscuits, épices, escargots, volailles, fromages, fruits et légumes mais aussi produits cosmétiques : il y en aura pour tous les goûts ! C'est aussi l'occasion de rencontrer vos producteurs locaux, de découvrir leurs produits et l'étendue de leur travail. Avis aux chanceux, une tombola sera organisée, et certains d'entre vous pourront repartir avec des paniers de produits locaux.