Écouché-les-Vallées. Vaisselle, mobilier, déco : de bonnes affaires à faire avec un "vide-hôtel-restaurant"

Vous connaissez déjà les vide-greniers ? Vous connaissez déjà les vide-maisons ? C'est une première dans l'Orne : un "vide-hôtel-restaurant" est organisé samedi 9 ainsi que dimanche 10 décembre au Faisan Doré, à la sortie d'Argentan en direction d'Ecouché.

Ce Logis-hôtel 3 étoiles va entreprendre de gros travaux de rénovation à partir du samedi 23 décembre. Et "plutôt que jeter le vieux matériel, on préfère qu'il ait une seconde vie ailleurs", explique la maître restaurateur Catherine Coiffard, chef du restaurant et propriétaire de l'hôtel.

Ecoutez ici Catherine Coiffard Impossible de lire le son.

Si ce vide-hôtel-restaurant s'adresse d'abord aux autres propriétaires d'hôtels-restaurants et aux propriétaires de gîtes, c'est aussi l'opportunité pour des associations de s'équiper en grande quantité de vaisselle. Mais ce week-end est aussi évidemment ouvert à tout un chacun.

Ce vide-hôtel-restaurant débutera samedi 9 à 10h. Attention, certains mobiliers ne pourront être emportés qu'à partir du début des travaux, le 23 décembre. Car d'ici là, l'établissement continue d'accueillir tous ses clients.