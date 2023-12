80e D-Day en Normandie. Le spectacle de drones au-dessus des plages du Débarquement est finalement annulé 

Le fameux spectacle de drones prévu en 2024 pour célébrer le 80e anniversaire du Débarquement n'aura finalement pas lieu. 2 500 drones devaient voler simultanément au-dessus des cinq plages du Débarquement : Sword, Utah, Juno, Gold et Omaha Beach.

Le retour de l'embrasement de la côte

En raison de contraintes trop importantes pour les communes concernées, ce spectacle moderne et innovant est annulé par la Région Normandie. "L'accueil du public était compliqué car il aurait été concentré dans un espace restreint", évoque Jean Quétier, président du Comité du Débarquement, qui assurait la gestion du spectacle avec la région. Le projet a été abandonné début octobre, à l'issue d'une réunion avec les présidents des communautés de communes. Il sera remplacé par le traditionnel embrasement de la côte. Une douzaine de feux d'artifice seront tirés au même moment sur le littoral le premier week-end de juin. "On garde l'idée de faire passer un message sur les valeurs de la liberté et la démocratie. Peut-être via un QR code sur internet...", souffle Jean Quétier.