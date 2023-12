Normandie. Des premiers flocons sont tombés dans la région

Il a fait froid samedi 2 décembre au matin en Normandie. -5° était même prévu dans l'Orne du côté de Villers-en-Ouche. Avec ces températures hivernales, des flocons de neige se sont déposés dans certains territoires de la région. Des auditeurs ont vu leur jardin se couvrir de blanc à Néhou dans la Manche, même si ça n'a pas tenu très longtemps. L'Overlord Musérum de Colleville-sur-Mer dans le Calvados a vêtu lui aussi ce manteau de poudreuse.

❄️Quelques averses de #neige dans le Bessin (Calvados) saupoudrent le paysage . pic.twitter.com/Ff8g6cNj8D — PREVI NEIGE (@previneige) December 2, 2023

Quelques faibles chutes de #neige ce matin en #Normandie comme ici à Jobourg.



📸Météo Basse-Normandie pic.twitter.com/XMziDtBTF7 — ☀️Chris de Météo Basse-Normandie☀️ (@NormandieMeteo) December 2, 2023

Etretat et Dieppe n'ont pas été épargnées non plus.

Il neige à #Dieppe ❄️. Soyez prudents 🙏 ! pic.twitter.com/ldlYkn0Ow6 — Ville de Dieppe (@dieppefr) December 2, 2023

Le Havre aussi a eu le droit a quelques flocons.

❄️ Et oui 2 Décembre 2023, les premiers flocons de neige tombent sur le #Havre , ça sent la victoire du @HAC_Foot demain face au @PSG_inside demain 🩵💙 pic.twitter.com/jeeAP99peO — 𝑱𝒆𝒓𝒐̂𝒎𝒆 𝑫𝒖𝒑𝒐𝒏𝒕 (@JejayLH) December 2, 2023

