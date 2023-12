Orne. Trois personnes, dont un bébé de 22 mois, incommodées par une odeur de gaz

Trois femmes de 28 ans, 18 ans et 22 mois ont été incommodées par une odeur de gaz à la Bazoches-au-Houlme vendredi 1er décembre, vers 21h15. Les pompiers de l'Orne sont intervenus pour leur porter secours et les amener à l'hôpital de Falaise dans le Calvados, qui était le plus proche. L'odeur était due à un robinet de gaz ouvert sur une cuisinière.

20 bottes de foin en feu

Les pompiers de l'Orne sont intervenus dans la même soirée à Saint-Langis-lès-Mortagnes dans l'est du département. Ils ont éteint un début de feu qui a pris dans un hangar semi-ouvert de 100 m2. 20 bottes de foin ont entièrement brûlé, mais pas le bâtiment. Le foin a été évacué.