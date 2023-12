Centre-Manche. Un mois après la tempête Ciaran, le massif forestier reste très marqué

Il y a tout juste un mois, le jeudi 2 novembre, la tempête Ciaran secouait la Normandie. Les dégâts ont été considérables : toitures, fils électriques ou téléphoniques arrachés, arbres déracinés.

Le massif forestier a été particulièrement impacté. Entre 50 et 70% des arbres n'ont pas résisté et les stigmates sont encore bien visibles, c'est le cas notamment dans la forêt de Saint-Patrice-de-Claids, près de Périers. Dans ce village de 180 habitants, le traumatisme a été fort, il l'est encore aujourd'hui. Alors, il va falloir déblayer et replanter, peut-être avec de nouvelles essences, mais cela prendra du temps.

Jean-Luc Launey est le maire de la commune.

Jean-Luc Launey Impossible de lire le son.

Il faudra du temps et de l'argent ! Impossible pour cette commune de moins de 200 âmes d'engager des milliers d'euros. Le maire espère compter sur des aides financières. Le bois tombé sera revendu pour apporter un peu d'argent.

Flavien Vaille, le directeur de l'Office nationale des Forets sur la vente des arbres Impossible de lire le son.

L'Office national des forêts a organisé une réunion avec les communes forestières les plus impactées par la tempête, Saint-Patrice-de-Claids donc, mais aussi Pirou, Millières, La Feuillie, Saint-Germain-sur-Ay, Créances et Lessay, pour établir un calendrier pour déblayer dans un premier temps ces forêts avant de penser à replanter. Pour l'instant, les travaux ne sont pas possibles à cause de la météo.