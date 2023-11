Caen. Etudes, orientation, métier : rendez-vous au Salon de l'étudiant

Alexis Megret est le responsable du Salon de l'étudiant de Caen, qui se déroule vendredi 1er et samedi 2 décembre, dans le Hall 2 du Parc des expositions. Il nous indique que tous les secteurs de métiers sont présents, comme chaque année, du commerce au sport. De plus, 150 à 200 formations sont à découvrir, et des conseils pour faire le meilleur choix seront mis à disposition des visiteurs.

Et si vous êtes à la recherche d'un employeur pour l'année prochaine, un secteur est dédié à l'alternance.

Les étudiants peuvent préparer leur visite sur ce salon et générer leur invitations pour rentrer sur le site sur salondeletudiantdecaen.