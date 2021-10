Akhenaton et Faf la Rage au 106

A l’occasion de sa venue dans la ville aux cent clochés, l’ancien leader du groupe IAM, Akhenaton, sera accompagné de son ami et artiste FAF LA RAGE, pour un concert au Hangar 106.

Sur fond de retour aux sources du hip-hop, les artistes nous proposent un voyage entre leur ville d’origine, Marseille, et le berceau du rap : New-York. We luv New York, leur dernier album qu’ils joueront sur scène, raconte l’amour d’Akhenaton et de FAF LA RAGE pour la grosse pomme, berceau du rap fin des années 80 et début 90. Pour eux le trait d’union entre Marseille et New-York est tout trouvé : c’est le caractère cosmopolite de ces deux villes. Les deux chanteurs au travers de leurs textes en rupture avec le rap contemporain nous proposent un show « électrique » mais néanmoins nostalgique. Comme le résume l’un des protagonistes c’est « du rap à l’ancienne et un son d’aujourd’hui ». Ce concert est annoncé comme l’un des évènements rap de l’année 2011.



Pratique. Akhenaton et FAF LA RAGE, mercredi 20 avril, 20h au 106, quai Jean de Béthencourt. Tarifs. Location : 25€. Guichet : 28€. TR : 23€. Abonnés : 20€. Infos au 02 32 10 88 60 et sur www.le106.com.